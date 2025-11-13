Ето кога идва лютата зима

Очакват ни сериозни изненади до края на месеца.

Според последните прогнози на високорезолюционния модел ECMWF, очаква се Западна Европа да бъде обхваната от сериозно застудяване през последната десетдневка на ноември, предаде България он ер.

Много сняг в Алпите

Температурите ще паднат с 8-12°C под нормата в цяла Западна и Централна Европа, като дневните стойности ще останат около нулата. Много сняг се очаква по Алпите, а дори и в низините на Германия, Полша, Чехия и Великобритания.

Но зад това застудяване стои нещо по-значимо - разпадащ се полярен вихър.

Картата от WXCHARTS (10 hPa температура) показва отслабване на стратосферния вихър над Северния полюс, което позволява на студения въздух да се "разлее" на юг към Европа и Северна Америка.

Както показват картите на WXCHARTS, в периода 17-26 ноември студен фронт ще се спусне от Скандинавия и Северно море към Централна и Западна Европа. Очаква се температурите в Германия, Франция, Бенелюкс и Северна Испания да се понижат с 8-12°C под нормата за сезона. Студеното време ще се задържи около седмица.

В редица страни ще се наблюдава първият по-сериозен студ за сезона - дневните стойности ще се колебаят между 0 и 5°C, а през нощта ще падат значително под нулата, особено във Великобритания, Белгия, Германия, Швейцария, Франция, Италия и дори Испания, информират от Meteo Balkans.

Тези температури ще са по-характерни за зимните месеци - януари и февруари, отколкото за средата на ноември. На места минималните стойности ще достигнат между -5 и -10°C.

С приближаването на арктическия въздух и взаимодействието му с по-топлите и влажни маси от Атлантика се очакват снеговалежи по Алпите, които ще обхванат Австрия, Швейцария и Северна Италия.

Някои прогнози дори подсказват, че при по-интензивен студен фронт е възможен сняг до низините на Германия и Чехия в края на месеца.

Контраст със Средиземноморието

Докато Западна и Централна Европа се подготвят за зимен сценарий, Южна Европа и Балканите ще останат под влияние на по-топли въздушни маси. В района на България, Гърция и Турция температурите ще се задържат около и над 20°C.

Този контраст между север и юг ще засили баричните разлики и може да доведе до силни ветрове и образуване на циклогенеза над Западните Балкани.

Подобен сценарий би могъл да предизвика и фьонова обстановка над част от Балканите.

Ранна зима или кратък епизод?

Въпреки че моделите са единодушни относно настъпващото застудяване, остава въпросът дали това ще бъде началото на по-продължителна зимна тенденция или само краткотраен студен епизод.

Ако студените въздушни маси се задържат, началото на декември може да започне с устойчива зимна циркулация в голяма част от Европа.





