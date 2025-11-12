Неприятна изненада ни очаква сутринта. Прогнозата

Очаква ни студен старт на деня, но след това температурите ще достигнат добри градуси.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Почти тихо.

Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12 и 17 градуса. В София минималната ще е около 2 градуса, максимална - около 14 градуса.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Сутринта по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com