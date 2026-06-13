Кралска закуска за здрави сърце и кожа. Ето какво похапва Чарлз сутрин
Неговият избор е балансирана бомба от протеини, витамини и антиоксиданти
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Неговият избор е балансирана бомба от протеини, витамини и антиоксиданти
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Всеки знак функционира в различен ритъм
Има време от деня, когато яденето на ябълки е особено полезно
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Учените разкриват как моментът на първата глътка влияе на съня, енергията и стомаха
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Диетолозите съветват да се вземат предвид фактори като енергийна стабилност, настроение и др.
Епицентърът е на 17 км от град Несебър
Навсякъде валежите спират, докога
Жълт код за потенциално опасно време и ниски температури
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