Кога е подходящо да пием кафе без да имаме проблеми със здравето

Кафето е сутрешен ритуал за милиони хора по света, но не всеки знае, че часът, в който посягаме към чашата, може да промени ефекта му. Изследванията сочат, че кофеинът влияе различно в зависимост от това дали го приемаме рано сутрин, следобед или късно вечер. От този избор зависи не само сънят, но и концентрацията, настроението и дори състоянието на стомаха.

Сутрешната доза бодрост

За повечето хора най-доброто време за кафе е няколко часа след събуждане, когато нивата на кортизол в организма започват да спадат. Тогава кофеинът действа най-ефективно, като поддържа бодрост и внимание в продължение на няколко часа.

Пиенето на кафе на празен стомах обаче може да раздразни лигавицата и да доведе до киселини, така че специалистите съветват да се консумира след закуска. Присъствието на храна в стомаха не само омекотява действието му, но и прави ефекта по-продължителен и равномерен.

Следобедният компромис

Много хора посягат към втора чаша следобед, когато енергията спада, но това може да има обратен ефект. Кофеинът се задържа в организма с часове и дори следобедното кафе може да попречи на пълноценния сън. При някои хора се появяват нарушения като често събуждане, ускорен пулс или раздразнен стомах.

Ако се наблюдават подобни симптоми, е добре да се провери дали те не са свързани именно с времето на консумация. Алтернатива може да бъде безкофеиново кафе или билков чай, които не нарушават ритъма на съня.

Кафето и активният ритъм на деня

Пиенето на кафе преди тренировка може да подобри издръжливостта и спортните резултати, но е важно то да не се случва прекалено късно през деня. За хората с нощен график напитката може да бъде помощник за концентрация, но трябва да се приема разумно, за да не нарушава почивката.

Експертите препоръчват да се наблюдава реакцията на тялото – чрез усещанията или чрез смарт устройства, които измерват съня и сърдечната честота. Ако кафето не предизвиква ускорен пулс и се спи спокойно, няма нужда от промяна. Но при сърцебиене и безсъние е разумно да се потърси съвет от лекар и да се ограничи приемът.

