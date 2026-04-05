Трябва ли да започваме сутрин с кафе? Отговорът от експерти

Сутрешното кафе за мнозина е навик, който изглежда трудно заменим. Все повече специалисти обаче предупреждават, че именно начинът, по който започваме деня, може да оказва по-голямо влияние върху организма, отколкото самата напитка. Според експерти по хранене първите минути след събуждане трябва да бъдат посветени не на кофеина, а на хидратацията.

Първата стъпка - вода вместо кафе

Диетолозите съветват веднага след събуждане да не се бърза към кафето, а да се изчака. Най-добрата практика е около 10 минути след ставане да се изпие чаша вода, която да „събуди“ организма и да активира вътрешните процеси.

След това идва ред на душа, а едва след още известно време - около 20-25 минути след събуждане - може да се консумира кафе. Тази последователност позволява на тялото да се адаптира естествено, без рязък стимул от кофеина.

Храната - важен елемент преди първото кафе

Експертите препоръчват също така да се приеме малко количество храна преди кафето. Подходящи са продукти, богати на мазнини и протеини като авокадо, сьомга, сирене или варено яйце.

Този малък прием подпомага стабилизирането на кръвната захар и осигурява по-равномерна енергия през деня. Без него кафето може да доведе до краткотраен ефект, последван от спад в тонуса.

Навик или реална нужда

Според специалистите много хора всъщност не пият кафе заради вкуса, а заради изградения навик. „Ако пиете голямо лате сутрин, всъщност може дори да не харесвате кафето, а просто да сте свикнали с топлата напитка“, обяснява диетолог.

По думите му в подобни случаи напитката може да бъде заменена дори с топла вода, без човек да усети съществена разлика. „Може да звучи странно, но често дори няма да забележите липсата на кафе“, допълва специалистът.

Осъзнатият избор прави разликата

Експертите насърчават хората да се замислят откъде идва навикът им за кафе. Често той се формира в семейството или в работната среда и се превръща в автоматично действие.

„Можете да пиете вода, а разговорите с колегите ще продължат по същия начин - напитката не е това, което определя общуването“, посочва диетологът.

В крайна сметка специалистите не настояват за пълно отказване от кафето, а за по-осъзнат подход. Малка промяна в сутрешната рутина може да се окаже ключът към по-добро здраве и по-стабилна енергия през целия ден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com