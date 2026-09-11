Неприятна изненада ни очаква сутринта. Прогнозата
Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса
Следете всички новини, анализи и коментари за 13 Ноември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса
Добрите хора си приличат по едно - те са щастливи
събития на този ден у нас и по света
48 градуса и 52 минути северна ширина и 02 градуса и 20 минути източна дължина, 21 часа и 30 - 23 часа и 30 местно време, 13 ноември 2015 година са вр...