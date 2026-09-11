Уран, Плутон и Марс дърпат спусъка в нощта на 13 ноември

48 градуса и 52 минути северна ширина и 02 градуса и 20 минути източна дължина, 21 часа и 30 - 23 часа и 30 местно време, 13 ноември 2015 година са вр...