През 2026 г.! Идва ключова промяна по пътищата

Идва чакана промяна по пътищата.

Без повече тирове при официалните празници през 2026 г. в пиковите дни и часове по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма" и участък от път I-1 в област Благоевград. Това обяви Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

На интернет страницата на АПИ е публикувана за обществено обсъждане проект на заповед. Тя обхваща трасето на АМ "Тракия", АМ "Хемус" в участъка от София (км 0) до пътна връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км),АМ "Струма" и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли" (376-ти км) до п. в. "Кресна" на АМ "Струма" (402-ри км).

Предвижда се камионите над 12 т да бъдат ограничавани в следните дни и часове през 2026 г.:

за Национален празник на България - 03.03.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Великден - 09.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 10.04.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 13.04.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на труда /1 май/ - 30.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 01.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 03.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Гергьовден /6 май/ - 05.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 06.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост /24 май/ - 22.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 23.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 25.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Съединението /6 септември/ - 04.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 05.09.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 07.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Независимостта /22 септември/ - 18.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 22.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Коледа и Нова година - 23.12.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 24.12.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 28.12.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Посочва се, че чрез въведената организация на движение ще се облекчи трафикът през празничните дни за леките и лекотоварните автомобили, както и ще се намалят предпоставките за пътнотранспортни произшествия.

В последния почивен ден ще бъде ограничено движението на МПС над 12 т по автомагистралните участъци само за пътуващите към София. Без ограничение ще е движението за излизащите от столицата. Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.

На АМ "Хемус" в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма" и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли" (376-ти км) до п. в. "Кресна" на АМ "Струма" (402-ри км)ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ "Тракия" ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. "Ихтиман" (34-ти км) до п.в. "Вакарел" (23-ти км).

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тирове може да ползват като алтернативни трасета други участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

