БАН е първата организация, която подкрепи Кирил Вълчев за втори мандат начело на БТА

Българската академия на науките (БАН) официално подкрепи кандидатурата на генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за втори мандат. Решението бе обявено по време на среща в академията, на която присъстваха председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева и заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов. При срещата Вълчев бе удостоен с наградата „За правилна и богата българска реч в журналистиката", връчена по случай Деня на народните будители.

„За мен е голяма чест, че първата организация, която подкрепя издигането на моята кандидатура за следващ мандат, е Българската академия на науките. Защото това е най-старата институция в България, съществувала още преди възстановяването на българската държава“, каза генералният директор на БТА.

Вълчев припомни символиката на избора, отбелязвайки, че при създаването си Българската телеграфна агенция е била разположена именно в сградата на БАН. „БТА започва тук, в стая на първия етаж. Това е вълнуващо за мен, институцията, в която агенцията е поставила своето начало, да подкрепи моята кандидатура“, посочи той. Той отбеляза и символиката на деня, подчертавайки, че 10 ноември е Световният ден на науката за мир и развитие, а темата тази година е „Науката, от която се нуждаем за 2050 година“.

По време на срещата генералният директор очерта и двете ключови думи, върху които иска да стъпи развитието на БТА за следващия петгодишен период - постоянство и напредък. „Те често се заменят с чуждици, но носят корени от старобългарския език и съдържат едновременно идеята за устойчивост и за движение напред“, каза Вълчев.

Той припомни, че преди пет години е започнал първия си мандат с лозунга „приемственост и обновление“. „Приемственост, която рядко наблюдаваме в българските институции. За щастие БАН е един от примерите за съчетаване на приемственост с постоянно обновяване“, добави Кирил Вълчев и сподели, че за избора на думите се вдъхновява от делото на академик Александър Теодоров-Балан, българин от бесарабски произход, чието родно място в Украйна генералният директор е имал честта да посети.

Заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов подчерта мотивите на Академията за подкрепата към Вълчев. „Когато ви подкрепихме за втори мандат, откроихме вашата силна дейност и присъствието ви в културния и информационния живот на страната. След изготвяне на писмото за подкрепа станахме свидетели и на вашата активност в Молдова и Украйна в подкрепа на бесарабските българи“, каза той.

Той поздрави генералния директор и за постигнатото сътрудничество с всички 51 университета в България, определяйки това като впечатляващ успех.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com