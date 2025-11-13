Топ синоптик обяви: Дъждовете започват в този ден, сняг от тази дата

Уикендът носи хладни утрини и топли следобеди с повече слънце. Облачността ще бъде предимно средна и висока, дъждове не се очакват. Това каза синоптикът Петър Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

В събота по Средиземноморието и на Балканите ще бъде слънчево и топло. Повече валежи ще има в Испания и Португалия.

София ще бъде най-хладната балканска столица през почивните дни. В Осло и Москва ще бъде най-студено през уикенда. В Москва ще вали сняг, стана ясно от прогнозата на синоптика.

Бързо ще се вдигат мъглите през почивните дни, отбеляза Янков.

"В планините вятърът ще бъде силен. Планината крие рискове, особено по високопланинските пътеки - снежната покрива е на петна, има хлъзгави участъци", предупреди синоптикът.

Температурата на морската вода по Черноморието ни е 16-17 градуса. Подходяща за плуване е водата в Кипър и Анталия, Турция, посочи Янков.

"При нас е рано да се говори за сняг. Дъждовете в страната ще започнат следващия вторник. Бързо ще се топи снежната покрива в планините", съобщи гостът.

Янков добави, че у нас ще се наблюдава температурна инверсия - в ниските места температурите ще бъдат по-ниски от тези по високите места.

Очертава се в периода 22-24 ноември да нахлуе студен и влажен въздух. Тогава се очакват снеговалежи в населените места, каза още синоптикът ни.

