Проф. Рачев пуска студа по график и намига на снега

Над страната нахлува студен въздух, който ще напомни, че зимата вече е в пълните си права. На места температурите ще паднат сериозно, но слънцето няма да ни изостави напълно. А както обича да казва проф. Рачев - студът си е студ, но всичко е в рамките на нормалното за сезона.

Професорът обяви тази сутрин, че над България навлиза студен въздух, който днес и утре ще донесе т.нар. ледени дни, най-вече в Североизточна България. Там температурите ще останат под нулата дори през деня, а студеният фронт може да „поръси“ и някоя друга снежинка. В котловинните полета другия петък и събота сутрините също ще са по-студени, но особено в Западна България термометрите ще се задържат малко над нулата.

По думите му има вероятност снегът да направи опит за завръщане още в понеделник, макар това да не е напълно сигурно. По-сериозните зимни процеси климатологът очаква по-скоро в периода между 2 и 5 януари, макар че засега те са все още „на хоризонта“ и подлежат на уточняване.

За любителите на зимните спортове прогнозата звучи повече от добре. На хижа Безбог снежната покривка вече достига около 70 сантиметра, а проф. Рачев обеща много добри условия за ски около Нова година. В София новогодишният ден ще бъде със слънце, но с отрицателни температури през деня, като още с повишаването на атмосферното налягане облачността ще се разкъсва и „ще видите слънчице“, както се изрази той в ефира на бТВ.

Ледените дни в Североизточна България започват от утре, докато в котловинните полета ще бъде една идея по-меко. „Зима е – минус 7-8 градуса са си напълно нормални“, обобщи с усмивка проф. Рачев, като допълни, че и в неделя не е изключено да прехвърчат снежинки.

В София температурите ще се движат около нулата, без сериозни изненади. По-любопитна остава ситуацията във Варна, където според климатолога също има шанс жителите да видят малко сняг. А в новогодишната нощ най-студено ще бъде не у нас, а в Западна Европа – още един повод българите да посрещнат празника с усмивка, макар и на студено.

