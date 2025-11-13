Етрополе има добри здравни и демографски показатели

По инициатива на кмета инж. Владимир Александров беше представен пред гражданите уникален, подробен, десетгодишен здравно-демографски анализ, първи по рода си за Софийска област. Проучването е финансирано от Общината и се базира на данни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Националния статистически институт, Националния център по обществено здраве и анализи и Регионалната здравна инспекция в Софийска област. Презентацията беше подготвена и представена от д-р Димитър Петров – бивш директор на НЗОК (2003–2004 г.) и дългогодишен експерт и съветник на Българския лекарски съюз (2006–2015 г.). За разлика от институционните данни в този анализ е направено сравнение и с други общини от София област.

„Още в предизборната си кампания обещах, че ще водя политика на открито и прозрачно управление. Този анализ е резултат именно на такава политика – данните са събрани от национални институции, а изследването е извършено от независими експерти. Анализът е финансиран изцяло от Община Етрополе“, заяви кметът инж. Владимир Александров.

Д-р Димитър Петров подчерта, че изготвянето на подобен анализ на местно ниво е предизвикателство, тъй като здравно-демографските данни обикновено се събират на ниво лечебни заведения, а не по общини. Анализът показва, че възрастовата структура на населението в Етрополе е почти идентична с тази в Софийска област. Данните на Националния статистически институт за края на 2024 г. позволяват директно сравнение на възрастовите групи, като средната възраст и дялът на възрастното население поставят областта сред регионите с относително по-млад демографски профил. Прави впечатление, че 17% от пациентите на личните лекари в Етрополе са от съседни общини, което според специалистът е доказателство за качествени здравни услуги, които се предлагат в града.

„Данните показват, че Етрополе се доближава до средните нива за Софийска област по здравни и демографски показатели, което е положителен знак за развитието на региона“, обобщи д-р Петров и подчерта, че в община Етрополе не се наблюдават външни фактори, които да усложняват здравното състояние на населението. Специалистът призова присъстващите да обръщат внимание на превенцията и да правят редовно профилактични прегледи.

„През последните две години реализирахме множество скринингови кампании – за ортопедични и гръбначни проблеми при децата, дентални прегледи, изследвания на сърдечно-съдовата система и очни прегледи. Проведохме и няколко публични лекции с различни специалисти като кардиолози, гастроентеролози, ортопеди и репродуктивни специалисти. Всичко това правим в името на здравето на жителите на община Етрополе и с цел превенция“, сподели пред Стандарт кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

