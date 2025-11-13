Той ли е? Първо име за особен управител на "Лукойл"

Появи се първото име за особен управител на "Лукойл". Това стана веднага, след като парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев.

Петко Николов ще е особен управител на "Лукойл" у нас, разкри Фрог нюз, позовавайки се на американски дипломатически източници. Той вече бил одобрен от САЩ, които наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт" на 23.10.2023 г. Пратеници на администрацията във Вашингтон, както и икономическият екип в американското посолство в София вече провеждат срещи с представители на политически партии в България. Обсъжда се технология по спазване на санкциите и гарантиране на непрекъснатата работа на "Лукойл Нефтохим".

Днес е предвидена среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Голямо било учудването на американците, когато разбрали, че в някои среди в София се обсъждала кандидатурата на Владимир Малинов, шеф на Булгартрансгаз. Същият се прочу покрай скандалната сделка с турската фирма Боташ за близо 7 млрд лева, която бе подписана от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев. Реакцията било силно отрицателна, съобщават източниците на Фрог нюз.

Вашингтон и ЕС са запознати с намеренията на турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна компания „Сокар“ да закупят активите на Лукойл. Дори съществува вариант двете фирми да кандидатстват чрез съвместен проект.

Очаква се американски фирми също да заявят интерес.

Според експерти „Ченгиз холдинг“ има предимство, защото доставките на нефт за бургаската рафинерия ще минават през Босфора, където ключът държи Анкара и президентът Реджеп Таийп Ердоган, което е решаващо за редовността на курсовете.

Важно е също, че турската фирма има възможност да осигурява суровина от няколко източника от региона.

България притежава също 20% от терминала за втечнен газ до Александруполис в Гърция. Вече съществува супер модерна американска технология, която позволява тръбопровода да се изчиства от газта и по него да се транзитира нефт и нефтени продукти. Това спестява огромни средства за евентуално строителство на специален нов нефтопровод, категорични са специалисти.

Петко Николов е бил преди години кадър от партията на Симеон II НДСВ. Бил е председател на Комисията за защита на конкуренцията в периода 2003 – 2016 г., на Патентното ведомство и изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ). От 9 април 2024 г. до 16 януари 2025 г. е назначен за министър на икономиката и индустрията в служебния кабинет на Димитър Главчев.

Очаква се в близките дни да бъдат обявени заместниците на Николов като особен управител. Става дума за трима души с доказана експертиза. Самият Николов е юрист.

В самия Лукойл Нефтохим има много подготвени кадри, които са българи и работят в рафинерията от години.

Руски източници от Кремъл от своя страна съобщиха преди дни, че възможен кандидат за Лукойл в България е американската мултинационална енергийна компания Chevron Corporation.

Според източниците на Фрог нюз всички коментари и слухове, че България може да се окаже в криза за горива, са абсолютно неоснователни и злоумишлени.

