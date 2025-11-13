Станислав Анастасов каза на опозицията истината в очите за "Лукойл"

Как вие защитавате българския интерес. Частен бизнес в Русия няма, той е на режима на Кремъл. Именно затова са санкциите срещу „Лукойл“. С тези думи зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов се обърна към депутатите от ПП-ДБ и „Възраждане“, които защитаваха в пленарна зала ветото на президента Румен Радев по закона за особения управител на „Лукойл“.

Какво правите за българите, за работещите в рафинерията, попита опозицията Анастасов.

След 8 дни ясно ни е казано, че всички сделки с „Лукойл“ спират. Как защитавате интереса на българските граждани, каза още Станислав Анастасов.

За вас не гласува „Лукойл“, гласуват български граждани. И ние затова правим тези действия, заяви народният представител.

Всичко е публично, няма как да стане тайно, заключи Анастасов.

