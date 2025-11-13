Парламентът отхвърля ветото на Радев. Жега за "Лукойл"

Народното събрание се очаква да отхвърли днес ветото на президента Румен Радев върху промените в закона, които се отнасят до назначаването на особен управител на рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Снощи енергийната комисия потвърди закона и отхвърли възраженията на Радев.

Очаква се точката да бъде включена извънредно още в началото на днешното пленарно заседание.

Президентът наложи вето върху разпоредби от закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с мотива, че поправките на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне към неопределен кръг от трети лица. Това, според Румен Радев, отваря широко вратата за произвол и злоупотреби.

Управляващите дадоха заявка да обявят името или имената на особения търговски управител, след като ветото бъде преодоляно.

В дневния ред на депутатите са четири законопроекта на първо четене за промени в Кодекса на труда.

Единият, внесен от управляващите, и три от ПП-ДБ. Предложението на управляващите предвиждат родителите на деца до 12 г. да могат да работят дистанционно по време на лятната им ваканция.

На първо четене влизат и три отделни законопроекта за изменения в закона за Националната служба за охрана, внесени от МС, "Възраждане", ДПС - Ново начало.

Правителството предлага колите на Службата да бъдат прехвърлен на Администрацията на президента, предложенията на "Възраждане" предвиждат депутатите да не могат да се охраняват от НСО, а законопроектът на ДПС-НН въвежда забрана за предоставянето на лични автомобили на НСО, както и забрана лични автомобили да бъдат оборудвани като коли със специален режим на движение.

В дневния ред са и четири законопроекта за промени в закона за МВР. Предложени от ПП-ДБ текстове предвиждат диференцирано заплащането на труда на служителите в МВР, което да доведе до по-високи заплати на тези, които са натоварени с преки полицейски функции.

