Ето го новият квартал на богатите у нас

РИОСВ даде зелена светлина за изграждането на затворен комплекс на мястото на бившия завод „Пектин“ в Перник. Гъркът Томас Папакостас с фирма „Формейшън ентърпрайзис“ поиска от ОбС Перник разрешение за строителството преди около 2 години.

Сега и РИОСВ благослови частичното изменение на Общия градоустройствен, за да се случи строежът, пише 4vlast-bg.com.

Документацията в екоинспекцията е входирана от турската фирма „Бак Европа“ АД на Вайсел Бакгьор и софийската „Васом инвест“ ООД начело с Владимир Даскалов.

Става ясно, че проектът касае вдигането на три жилищни сгради върху терен, който е със статут за производство и складова база.

Трите блока ще имат общо 356 жилища, разпределени в 9 входа. Под сградите на комплекса ще има подземен паркинг с 320 паркоместа и 47 надземни.

Проектът включва още изграждането на седем магазина и фотоволтаична инсталация с мощност от 997 kW.

От РИОСВ са преценили, че проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Сочи се, че теренът е близо до жилищната зона в кв. „Църква“.

Край Перник е „Делта Хил“ - луксозен затворен жилищен комплекс, разположен в село Кладница, в непосредствена близост до южния склон на Природен парк Витоша. Имоти там пригежават немалко представители на шоу елита в България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com