Мощен удар по джоба в София. Шофьорите няма да са доволни

Паркирането в столицата поскъпва – по-високи цени за синя и зелена зона гласува Столичният общински съвет.

Кметът Васил Терзиев и групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ предлагат час в синя зона да скочи двойно и вече да струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро.



Предвижда се повишаване и на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона.

При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро. Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 година.



„Това не е просто промяна в правилата за паркиране или увеличение на цените, а цялостен пакет от мерки, в който ключова част е, че за първи път ще има яснота къде да се инвестират парите, събрани от граждани“, каза Бойко Димитров от ПП-ДБ.

Общинският съветник Симеон Ставрев представи детайли от новата наредба – удължено работно време на синята и зелената зона, поетапно разширяване на зоните и въвеждане на дигитални възможности за заплащане.

„Без съмнение, това е реформа, която се очаква от част от гражданите. Други обаче ще са против. Това не е акт, който ще удовлетвори голямата част от гражданите, но е стъпка, която трябваше да се случи“, коментира Димитър Вучев, общински съветник от ГЕРБ-СДС.

Електромобилите ще продължат да се стимулират – първият час паркиране ще бъде безплатен, а следващите се заплащат по стандартна тарифа.

„Сериозно разширяване на зелените зони се предвижда в кварталите, които граничат в центъра, за да балансираме натовареността с автомобили“, заяви Андрей Зографски, общински съветник от „Спаси София“.



„Това не е реформа в паркирането. Това е по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци“, коментира Иван Таков, председател на групата на БСП в СОС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com