Мълния! Фирми от Азербайджан и Турция искат Лукойл в Бургас

Продажбата на бургаската рафинерия „Лукойл Нефтохим“ продължава да предизвиква интерес и напрежение на международната сцена. Турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна петролна компания „Сокар“ потвърдиха, че остават в надпреварата за покупката на стратегическия обект, въпреки американските санкции, наложени върху руската компания. Новината бе съобщена от турското издание Patronlar Dunyası, цитирано от Интерфакс.

Сделка на ръба на санкциите

Според публикацията „Ченгиз“ и „Сокар“ вече са подали съвместна оферта за закупуване на „Лукойл Нефтохим Бургас“, като са надминали редица международни конкуренти и са достигнали финалния етап на конкурса. Източници твърдят, че страните вече са били на прага на подписване, когато на 23 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви включването на „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества в списъка със санкции.

Санкциите, наложени „поради липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна“, блокираха и предишната сделка – между „Лукойл“ и швейцарската петролна компания „Гънвор“. Американското Министерство на финансите отказа да издаде лиценз за финализиране на продажбата, което доведе до оттегляне на офертата на „Гънвор“.

Турският инвеститор: „Няма да се откажем“

Въпреки турбуленцията около санкциите, собственикът на „Ченгиз холдинг“ – Мехмет Ченгиз – заяви категорично, че компанията не се отказва от плановете си. „Санкциите бяха наложени, когато вече бяхме в етап на подписване. Ние не се оттеглихме. Сега проучваме какви правни действия можем да предприемем“, коментира той пред Patronlar Dunyası.

Ченгиз потвърди, че офертата е подадена съвместно със „Сокар“ още преди година и че сделката би представлявала инвестиция от около 2,5 милиарда долара. „Рафинерията има капацитет да преработва между 8 и 10 милиона тона нефт годишно и разполага със собствена мрежа от бензиностанции. Имаме сериозни конкуренти, но сме решителни. Очакваме процесът да приключи в рамките на два-три месеца“, заяви той.

Геополитически залог край Бургас

Интересът на „Ченгиз холдинг“ и „Сокар“ към най-голямото нефтопреработвателно предприятие на Балканите се вписва в по-широкия геополитически контекст – Турция и Азербайджан се стремят да засилят позициите си в енергийния сектор на Югоизточна Европа. Потенциалната сделка се разглежда като стратегическа не само за двете компании, но и за София, която ще трябва внимателно да балансира между икономическия интерес и международните санкции срещу Русия.

Въпреки несигурността, офертата на турско-азерския консорциум остава на масата. А с нея и въпросът – ще успее ли България да се превърне в нов енергиен мост между Изтока и Европа или ще остане заложник на геополитическите сблъсъци около „Лукойл“?

