Изкараха уникални факти за любовниците на Бай Тошо

Разюзданият живот на някои властимащи в миналото не е български патент. Тенденция обаче е родните властимащи от времето на социализма „достойно“ да подражават на своите съветски началници.

За да не бъдем голословни и да не прекрачваме тънката линия, която води към голословната клюка, се доверяваме на многобройните свидетелства в печата на летописеца им Дамян Дамянов, пише Телеграф бг.

„Знам всичките тайни на фамилията Живкови, понеже израснах с Людмила и Владко“, обяснява своята информираност бай Дамян.

„Когато приятелите на баща ми сядаха на маса без съпругите си в резиденция „Евксиноград“, или в къщичките в Бояна, аз вместо да играя обичах да подслушам хвалбите за любовните им подвизи“, обяснява той.

Вече на достолепна възраст бай Дамян охотно даваше интервюта за „забежките“ на Тодор Живков и властимащите от Политбюро. Но краят му не бе радостен. Изоставен от своите другари, може би защото извади на показ нелицеприятни факти за тях, на 14 март 2024 г. той завърши своя жизнен път в хоспис. Самотен и в нищета.

Александър Лилов е не само съмишленик на Людмила Живкова в опитите й да открехне българската култура на Запад, твърди Дамян Дамянов. Легендарни са пировете в провинцията, в разгара на които Лилов пие вино от обувката на министър Людмила Живкова.

С обигран похват бъдещият Стратег на партията сваля лачения чепик от крака на принцесата, пълни го с алкохол, който след това изпива на екс под нестихващите аплодисменти на присъстващите. Не е лишен от достоверност фактът, че Людмила Живкова е искала да сложи край на живота си заради Лилов. При фаталната командировка в Мексико тя се заключва в своята стая и крещи през вратата на сащисаната си свита: „Няма да отворя! Ще се самоубия! Сашо, защо ме предаде?”

Тато започнал да „шава“ на Мара Малеева от 1965-а нататък: „Аз имам познати актриси, които са му били любовници, но имената ще им премълча, защото някои са още живи“, разказва бай Дамян. Първият имаше афинитет към изкуството и към артистичните среди. Даваше пари за култура - осъзнаваше ролята на литературата, на театъра, на киното и ходеше на представления.

Дамян Дамянов обяснява образно местопохожденията на Тато: „Ако другите водеха любовниците си по резиденциите, то Живков беше наясно, че първата работа, както при убийството, е да скриеш „оръжието на престъплението”, за да излезеш чист. Правеше го в Партийния дом, където си имаше покои в подземието, до които се стигаше с асансьор.

Някъде през 1966-1967 г., след падането на Франко и възкачването на Хуан Карлос, на Тодор Живков му инжектират хормони от тестиси на испански бик. „Аз познавам актриса, която първа опитва „хормоналното му усилване“ след тази „интервенция”. Живков я предразположил с думите: „Мене ми бият тука едни инжекции, испански хормони-мормони, па да вземем да ги ползваме, а? Ха-ха-ха!”

По време на секс с друга актриса Тато, пъшкайки, я пита: „Кажи сега, кажи! Каква искаш да те направя? Заслужила артистка? Апартамент, кола, казвай бързо? Казвай бързо!“ Получава веднага запъхтян отговор: „Апартамент, апартамент...“ И наистина го получава. Бай Дамян допълва: „И Пенчо Кубадински беше мераклия на актрисата. Но него го отрязала, защото беше простак - удрял я по коляното и й викал: „Айде ма, айде!”

Първенецът измежду женкарите в Политбюро според Дамян Дамянов е Венелин Коцев: „Нисък, набит, плешив, с широко лице и яки бедра – все белези за напориста сексуалност. Голям коцкар, но и жените го харесваха. Иначе като човек беше отмъстителен - държеше карез.

Въпреки любовните му похождения между Тодор Живков и съпругата му Мара Малеева съществувала невероятна симбиоза. Тя, дори и да е научавала, никога не му е правила скандал, защото знаеше, че Живков й е верен в душата си, а другото е просто мъжки нагон. Той държеше невероятно на Мара Малеева и нямаше да я смени за всичките жени на света.

