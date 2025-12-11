Здравната комисия прие на първо четене бюджета на НЗОК

Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо гласуване Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 с 11 гласа „за“, девет – „против“ и нито един „въздържал се“. Проектът беше приет без дебат. Представители на неправителствения сектор също не се включиха с изказвания.

В проекта на бюджет са предвидени 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери, каза управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 173 131,0 хил. евро, от които 3 153 741,0 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са 5 288 595,5 хил. евро. Приходите и разходите по законопроекта са с 444 250,0 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което са 9,2 % ръст.

В реда за плащания за лекарства, медицински изделия и диетични храни основната промяна е в начина, по който се разделят лекарствата – на иновативни и на генерични лекарства, което се прави за първи път, посочи доц. Петко Стефановски.

С предлаганите промени създаваме условия за навлизане на генерични и биоподобни продукти, което ще доведе до намаляване на публичните разходи на НЗОК, допълни той.

Над 42 млн. евро са заложени за изграждане на система за електронна здравна карта, която ще бъде средство за идентификация на пациента, ще съхранява и валидира медицинските услуги, които е получил. По думите му това ще помогне за по-справедливо и прозрачно разпределение на средствата от бюджета на Касата. Чрез електронната карта пълен достъп до пациентското досие ще имат всички лекари, а не само общопрактикуващите лекари и лекарските комисии. Картата ще бъде задължителна и ще доведе до по-добра събираемост на здравноосигурителни вноски, каза още доц. Стефановски.

Преди гласуването Васил Пандов от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ посочи, че свикано по този начин днешното заседание на комисията – в почивката, и непроведено когато трябва, по-скоро изобщо не е трябвало да бъде свиквано, тъй като днес няма представители на заинтересованите страни.

Именно на първо четене е възможността да чуем заинтересованите лица, важно е да ги чуем, защото знаем как беше внесен закона за бюджета на НЗОК – имаше един час за даване на становища на заинтересованите страни.

Веднъж проектът се оттегли, втори път се приема по начин без обсъждане, каза още Пандов и попита защо го правят толкова бързо. Очевидно е, че тези бюджети искате да ги приемете на инат, допълни Пандов и предложи комисията да изпрати покани до всички и да даде време на заинтересованите страни.

Всички тези хора предишния път бяха тук, не е вярно и че са имали само един час за становища, а и днес са поканени и очакваме да пристигнат, каза проф. Костадин Ангелов, председател на комисията. На предното заседание вие не присъствахте, а давахте интервюта, а процедурата ви сега е да създавате настроения, допълни той.

На 8 декември Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроекта за бюджет на НЗОК, а по-късно документът беше приет от Министерския съвет.

