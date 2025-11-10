Рая Назарян се срещна с президента на Ливан. Какво си казаха

Председателят на Народното събрание Рая Назарян и президентът на Ливан Жозеф Аун обсъдиха възстановяването на парламентарния диалог и задълбочаване на двустранните връзки между България и Ливан. В срещата участваха заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов и председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова.

Рая Назарян посочи по време на разговора, че това официално посещение се осъществява преди предстоящото отбелязване през 2026 г. на 60 години от установяването на дипломатическите отношения между двете приятелски страни. Тя изрази увереност, че визитата ще насърчи връзките във всички области на взаимен интерес. Председателят на парламента припомни, че последните контакти между двата парламента са били в далечните 1999 и 2000 г. и изрази желанието на Народното събрание да засили връзките си с ливанския парламент.

"В 51-вото Народно събрание е създадена Група за приятелство с Ливан и това е едно добро начало за подновяване на парламентарния диалог", посочи Рая Назарян.

По думите ѝ Групите за приятелство са важен елемент от двустранните отношения, дават много възможности за срещи по всички важни въпроси и обмен на добри практики и опит.

Председателят на Народното събрание посочи, че България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан и подчерта, че поздравява новото ръководство и лично президента за усилията за укрепване на държавността и добруването на ливанския народ.

"Държим на нашите добри отношения и изразяваме пълна готовност да си сътрудничим", заяви Рая Назарян.

Тя допълни, че има неоползотворени възможности в икономическите отношения, културата, образованието, земеделието и в други области.

Председателят на парламента пожела успех в организацията и провеждането на парламентарни избори в Ливан през май 2026 г.

Председателят на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова определи срещата като дългоочаквана и подчерта, че разговорите на високо ниво на президента на Ливан Жозеф Аун в София ще надградят дългогодишното партньорство между двете страни.

"Подкрепяме и окуражаваме всички усилия, в това число и на Ливан, да действа като стабилизиращ и отговорен участник в продължаващия процес на възстановяване на мира и сигурността в Близкия изток. Като държава член на ЕС Ви уверявам, че оставаме ангажирани с подкрепата на ливанските власти на страната и в този смисъл очакваме с нетърпение предстоящото заседание на Съвета за асоцииране ЕС – Ливан", отбеляза Йорданка Фандъкова.

Тя обърна специално внимание на възможностите за партньорство по отношение на иновациите и технологиите.

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви, че високо цени поканата за среща в българския парламент и топлото посрещане, както и традиционно добрите дипломатически отношения, които ще отбележат своята 60-годишнина догодина. Той отбеляза, че отношенията между Ливан и България трябва да бъдат възобновени в интерес на двете страни в области от общ интерес, каквито са икономиката, културата, търговията, транспортната свързаност и отбраната. Президентът Жозеф Аун подчерта, че Ливан е важен партньор на Европейския съюз в областта на сигурността и е защитна линия на Европа, особено в турбулентния регион на Близкия Изток, изпълнен с много предизвикателства.

