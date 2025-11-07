Радев се разкри, брани интересите на Кремъл

Румен Радев се разкри. Президентът отново защити интересите на Кремъл, свързани с "Лукойл". Той коментира темата с особения управител на рафинерията, който парламентът въвежда в момента. "Изключително важно е рафинерията "Лукойл" да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива", коментира още президентът. По думите му, планът с държавен контрол чрез т.нар "особен управител" е авариен вариант.

"Това с държавата вече е крайният вариант, авариен вариант. Аз съм притеснен, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат лесно до сценария на "Булгартабак". И това е изключително притеснително", заяви Румен Радев, абсолютно пренебрегвайки факта, че законът за особения управител се приема след съгласуване с Белия дом, за да в сингрон с американските санкции над Русия.

Радев продължи и войната си с кабинета. "Всеобщо е убеждението, че този бюджет е инструмент за оцеляване", каза в Карлово президентът Румен Радев. Той очаква да види крайните параметри на финансовата рамка на държавата. Според Радев в бюджета няма стимули за растеж на икономиката, а по-скоро задушаване.

"Някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. Но не и инструменти за дългосрочни политики за развитие на икономиката и напредък на страната. В него няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. А по-скоро, за съжаление, обратното. Виждам задушаване на икономиката и въвличането ни в дългова спирала", посочи държавният глава.

Държавният глава приветства подновяването на диалога с работодателите, но подчерта, че той трябва да се води навреме.

"Не може работодателите да получат вечерта 400 страници бюджет и на следващия ден да дадат мнение. Това е неуважение към тези, които пълнят хазната", каза той.

Радев даде заден за партията си като отрече твърденията, че създава политически проект. Той обяви, че има "измамници, които строят политически проекти от негово име". "Мой дълг е хората да бъдат предупредени, така че да не бъдат подведени", заяви президентът.

