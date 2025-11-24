Ники Кънчев се ядоса! Захапа Сашо Кадиев

Супер игра в едизода на "Стани богат".

Христо Грозданов продължи по великолепен начин играта си. Той поиска „50:50“ на въпроса за 3000 лева, след като неговият приятел по телефона не му бе полезен, и позна, че зоните на Брока и Вернике се срещат в човешкия мозък.

Последва въпрос за 5000 лева: С какво богатство бил известен индонезийският остров Рун, заради което холандците го разменили за остров Манхатън?

Тук опциите бяха Петролни залежи, Красиви плажове, Пиратски съкровища и Индийско орехче, и играчът позна, че вярната е четвъртата от тях.

За 10 000 лева участникът бе попитан: По небето в коя картина на Винсент ван Гог учените успяват да изчислят точната дата на рисуването й?, с възможности Ириси, Спалня в Арл, Житна нива с гарвани и Кафе тераса през нощта.

Христо си спомни, че е виждал картина със спалня, на която има прозорец, и на която със сигурност се виждат едни звезди.

Тези знания за човек, който не знае верния отговор, силно впечатлиха Ники Кънчев, и той стана подвластен на емоцията.

Да поздравим колегите от “Кой да знае“. Много добре подгрявате, колеги, за нашето шоу. Пускайте още въпроси, образовайте хора да идват тук, да печелят пари, истински, не като вас, изригна по бТВ Кънчев.

По този повод той елегантно захапа Сашо Кадиев, който е водещ на предаването, в което спечелените пари от участниците се вземат от публиката.

Христо също отдаде дължимото на Кънчев, като му каза, че е направил добър коментар, а Ники побърза да отговори подобаващо на суперлативите.

Сега можете да спечелите 10 000 лева, а 10 000 лева са си 10 000 лева, лаконичен бе шоуменът.

За съжаление Христо заложи на Спалня в Арл, но ставаше дума за Кафе тераса през нощта. Преподавателят в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ си тръгна с чек за 2000 лева и признанието на Ники Кънчев, че е направил супер игра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com