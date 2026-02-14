Йотова: Няма да присъствам на Съвета за мир, тогава ще издам указ за кабинет

В рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността президентът Илияна Йотова е провела разговор с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп.

По думите ѝ повече яснота около структурата и функционирането на новия Съвет за мир се очаква на срещата във Вашингтон на 19 февруари. Именно там ще стане ясно как ще работи форматът, какви правомощия ще има и каква роля ще играят отделните държави.

Остава отворен въпросът на какво ниво България ще бъде представена в американската столица. Йотова обяви, че няма да присъства, тъй като в същия период трябва да издаде укази за служебен кабинет и за насрочване на изборите за Народно събрание.





