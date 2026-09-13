Всичко за Шопска Салата

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Шопската салата поскъпна

Шопската салата поскъпна

София. Шопската салата поскъпна през последната седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за цените на хранителни...

06 юли | 17:15
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Ах, тази шопска салата!

Ах, тази шопска салата!

Американците я тачат заради домата, европейците са луди по сиренето Най-сетне и България оглави еврокласация - родната шопска салата разби конкуренци...

27 май | 19:00
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