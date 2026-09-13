Беки Гилеспи, дигитален номад пред Стандарт: Живях къде ли не, но избирам Банско
Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
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Най-много харесвам прясната храна тук, шопската салата и киселото мляко – дори в Япония то е най-продаваното
Андре Токев разкрива какво означава "звезда"
С продукти за по-малко от 6 лева може да си направим поне 3 салати
Тя зае достойно място редом с всепризнати класики
Джоуи Демайо на гости у нас
Какво разкриха ресторантьорите
Класацията е на кулинарния пътеводител "Тейст Атлас"
За разлика от традициите, които се запазват - цените растат
Къде се наредиха три български салата
Половин кило шопска салата ще е скъпа, ако е с домашни продукти
Изпреварихме гръцкия дакос и японската гома уакаме
Скочиха цените на краставиците, доматите и сиренето
Джон Милман обича много и Стара Загора
Испанската тенисистка Гарбина Мугуруса разкри, че е луднала по шопската салата. Това стана в третата част на своя блог, който води от София. "Лошата с...
София. Шопската салата поскъпна през последната седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за цените на хранителни...
Стивън Сегал похапна шопска салата и пи само минерална вода часове преди да зарадва феновете на блуса с парчетата си в "София лайв клуб". Екшън героят...
Американците я тачат заради домата, европейците са луди по сиренето Най-сетне и България оглави еврокласация - родната шопска салата разби конкуренци...
Брюксел. Българската шопска салата смачка конкуренцията и с голяма преднина спечели конкурса за най-любимо ястие в Европейския съюз. Седмица преди ев...
Евтиното е само внос, търговци мамят с етикетите