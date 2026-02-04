Задава се голяма реформа в родния транспорт

В България 738 населени места нямат никакъв обществен транспорт. Проблемът е толкова сериозен, че цели райони в страната са напълно откъснати от света, тъй като до тях водят единствено черни пътища. За да се реши тази криза, се подготвя създаването на нова Национална транспортна схема. Това обяви транспортният министър в оставка Гроздан Караджов.

Министерството на транспорта обяви изграждането на модерна електронна система, която ще работи с информация в реално време. Всеки превозвач ще бъде длъжен да подава данни в нея, което ще позволи на гражданите да планират цялостно своето пътуване от точка А до точка Б.

Основните промени включват:

Единен билет - пътуване с всякакъв вид транспорт само с една транзакция.

Клинингова система - механизъм за справедливо разпределение на приходите между различните оператори.

Регионална достъпност - транспортът да стане удобен и достъпен за всеки отделен регион в страната.

Приемането на нов Закон за обществен транспорт не е само социален приоритет, но и задължително условие за получаването на четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Реформата цели да премахне „белите петна“ на картата на България и да осигури нормална свързаност за всички граждани.

