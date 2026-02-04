Общество

Гръмна нов порноскандал! Появиха се още видеа, записани от скрити камери, този път в...

Случаят се проверява

Снимка: БТА
04 фев 26 | 13:00
421
Агенция Стандарт

Нови видеа, записани от скрити камери, се появиха в сайтове за възрастни. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че е в София - за това сигнализираха разтревожени хора, съобщава NOVA.

На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар.

Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. Случаят се проверява.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
