Обратен курс. Повече българи се завръщат от Германия

За първи път откакто България е в Европейския съюз напускащите Германия българи са повече от новопристигащите.

Тенденцията, която дълго време сочеше в обратната посока, се обръща през 2024 г. Хиляди наши сънародници избират да се приберат у дома. Като мотиви изпъкват заплетената германска бюрокрация, високото данъчно бреме и постепенното изравняване на стандарта на живот с други европейски държави, включително и с България, съобщава Нова телевизия.

Числата зад заглавията

По данни на Федералната статистическа служба през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там. От 2007 г., когато България влезе в ЕС, подобен обрат не е отчитан. 2024 г. е първият случай, в който напускащите надвишават новодошлите.

Лицата на завръщането: Ивайло и Катя

Зад статистиката стоят истории като тези на Катя Златкова и Ивайло Симеонов – непознати помежду си, но свързани от един и същ избор. След близо десетилетие в Германия Ивайло се прибира през септември 2023 г.

„Животът там ми даде чувство на отговорност и точност“ и шанс да работи в международна среда, казва той, но признава: „В крайна сметка усетих вътре в мен нещо, което ми подсказваше, че не съм на мястото си и трябва да предприема крачка да се завърна обратно в България.“

Катя прекарва почти двадесет години в Германия, а решението ѝ узрява още през 2021 г.: „Казах си, може би е време да приложиш това, което знаеш, някъде другаде и то в България.“

Какво намират у дома и какво липсва

Днес и двамата работят за големи германски компании, но вече от България, и отчитат плюсове в ежедневието. „Пътят ми до работа е доста по-кратък, контактът ми с колегите е различен – усеща се семейна, приятелска обстановка“, описва Ивайло. Катя допълва: „Работя с изключителни професионалисти. Спокойно е, изпитвам свобода, мога да бъда спонтанна във всеки един момент.“

Единственият сериозен минус и за двамата остава „войната по пътищата“, но решението им не подлежи на съмнение. „Това е едно от най-добрите решения, които сме взимали до момента“, казва Ивайло.

А около тях завръщането набира сила – и приятели се прибират, и настроението е по-оптимистично. „Хубавото е, че всички си идват и като цяло повечето, които си идват, са щастливи и заредени с енергия“, обобщава Катя, която вижда в този обрат символичен жест: докато птиците летят на юг, много българи избират да останат именно тук – в родината.

