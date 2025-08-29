Бомба с пенсиите в цяла Европа!

Появява се сериозен проблем с пенсиите, който може да важи за цяла Европа.

Всеки пети европеец е в риск да живее в бедност на старини. При жените опасността е с 30% по-висока. Европейският регулатор за пенсиите предупреждава, че без дълбоки реформи държавните системи няма да издържат на застаряващото население и спадащата раждаемост.

„Един от всеки пет европейци вече е в риск да живее в бедност на старини“, заяви Петра Хиелкема, ръководител на Европейския орган за застраховане и професионални пенсии (EIOPA), базиран във Франкфурт.

„Това е абсурдно висок процент. А ако погледнете жените, техният риск е с 30% по-голям“, каза тя в интервю за POLITICO.

Демографска бомба

Проблемът се задълбочава: населението на Европа застарява бързо, а след 40 години ще има само 1,5 работещи за всеки пенсионер – два пъти по-малко от сегашното съотношение.

„Някои държави вече са в тази ситуация. Това е неустойчиво“, коментира Хиелкема. „Европа има пенсионен проблем и страните без силни допълнителни пенсионни системи са сериозно застрашени“.

В продължение на десетилетия стандартният модел в Европа се основаваше на държавните пенсии. Но хората живеят по-дълго, раждаемостта спада, а разходите за финансиране на тези системи растат. Когато се добавят и разходите за здравеопазване и грижа за възрастни хора, данъчната тежест става непосилна.

Едно от решенията е изграждането на допълнителни частни или служебни пенсионни фондове, така че всеки да разполага с лични спестявания за старост.

Кой е подготвен и кой изостава

Скандинавските страни са най-добре подготвени за кризата, тъй като съчетават три източника на доходи: държавна пенсия, професионални пенсионни фондове и инвестиции в пенсионни продукти.

Много държави от Източна и Южна Европа разчитат почти изцяло на държавната пенсия, която е по-малка в сравнение със средните заплати.

В редица случаи гражданите дори не знаят реалното си положение, защото публичните власти и работодателите не им предоставят пълна информация за пенсионните им права. Брюксел може само да отправя препоръки, тъй като пенсионната политика е национална компетентност.

Планът на ЕК



През следващите месеци Европейската комисия ще публикува препоръки за спестовни и пенсионни сметки, за да отговори на демографските и финансовите предизвикателства.

До края на годината ще бъдат предложени:

- цифрови сметки за проследяване на спестяванията и инвестициите на всеки гражданин,

- системи за следене на пенсиите и табла за визуализация на правата,

- данъчни стимули за пенсионни спестявания,

- преглед на правилата за професионални пенсионни фондове.

Ключовата мярка е автоматично включване в служебни пенсионни фондове, по модел вече въведен във Великобритания, Полша и Италия.

„Ако работите, автоматично ще бъдете включени във фонд. Ако не желаете, трябва съзнателно да се откажете. В момента е обратното – трябва сами да се включите, а хората рядко го правят“, обясни Хиелкема.

Според нея механизмът работи и води до повече спестявания за старост. Идеята е да обхване и самонаети и фрийлансъри, за да могат и те да трупат средства за пенсия.

