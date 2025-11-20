Брюксел с пакет от мерки за по-високи пенсии. Пряко ни засяга

Автоматично включване на работниците в допълнителни пенсионни фондове, нови системи за проследяване на бъдещите пенсии и реформи за по-ефективно управление на професионалните фондове – това са основните промени, които Европейската комисия предлага, за да повиши бъдещите пенсии в ЕС.

Пакетът цели да направи допълнителните пенсионни схеми по-достъпни, по-прозрачни и по-доходоносни, без да замества държавните пенсии, които остават гръбнакът на системата във всяка страна членка.

По-широк достъп чрез автоматично включване

В центъра на новите мерки стои препоръката към държавите членки да въведат автоматично записване на работниците в допълнителни пенсионни фондове. Гражданите ще имат право да се откажат, но доказаната ефективност на този модел в други страни показва, че той значително увеличава броя на осигурените, особено сред уязвими групи.

Европейската комисия подчертава, че мярката е особено важна за жените, чиито пенсии в ЕС все още са средно с 24,5% по-ниски от тези на мъжете. По-лесният достъп до допълнителни схеми може да помогне за намаляване на този разрив.

По-голяма прозрачност: системи за проследяване на бъдещите пенсии

Сред останалите ключови инициативи е внедряването на проследяващи системи за пенсии. Те ще дадат на гражданите ясна и обединена картина на очакваните доходи от различните видове пенсионни продукти. Планира се и създаване на национални пенсионни табла, които ще улеснят държавите при изработването на по-точни и дългосрочни политики.

По-ефективни пенсионни фондове чрез реформи

Комисията предлага и промени в директивата за институциите за професионално пенсионно осигуряване. Целта е да се насърчи консолидацията в сектора, така че фондовете да работят по-ефективно, с по-ниски разходи и по-добра доходност за осигурените.

Паралелно с това се предлага обновяване на регламента за Паневропейския персонален пенсионен продукт (PEPP). Той ще стане по-достъпен чрез нов модел, който ще се предлага без задължителна консултация, което ще намали административната тежест и разходите за потребителите.

Премахване на бариерите пред доходоносните инвестиции

Пакетът от мерки включва и разяснение по прилагането на принципа на „предпазливия инвеститор“. Новият подход позволява на пенсионните фондове по-лесно да инвестират в по-рискови, но потенциално по-доходоносни активи като акции. Според Комисията това е ключов инструмент за увеличаване на дългосрочните доходи на бъдещите пенсионери.

Стратегия за по-силни спестявания и по-конкурентоспособна икономика

Всички предложени промени са част от по-широката стратегия за Съюз на спестяванията и инвестициите, чиято цел е да насърчи домакинствата в ЕС да участват по-активно на капиталовите пазари. Това не само подобрява пенсионната сигурност, но и подкрепя конкурентоспособността на европейската икономика.

