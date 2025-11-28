Кънчо Стойчев съсипа ПП-ДБ! Извади поразиите им с бюджета

Поредната криза с бюджета разкрива не само фискалната несъстоятелност на управлението, но и политическото лицемерие на ПП-ДБ, които по думите на анализатори са "яхнали" протеста на бизнеса. Тези, които "отпушиха тази вакханалия" през 2021 г., сега използват недоволството на индустриалния капитал за свои цели, без да предложат реални мерки срещу задаващия се фалит на държавата.

Анализаторът Кънчо Стойчев заяви пред Нова телевизия, че първоначално "протестът по темата бюджет се отметна и отиде в друга посока. Защото той бе организиран от Асоциацията на индустриалния капитал. АИКБ не се занимава с политика."

Той продължи с тежкото обвинение, че "ПП-ДБ го яхна с политически искания. А ние просто искаме по-добри условия за бизнес. А точно ПП-ДБ отпушиха тази вакханалия през 2021. И това е важното хора да го знаят. Трябва да се махнат автоматизмите, защото в противен случай фалитът на България е близо".

В подкрепа на искането за незабавни реформи се обяви и бившата социална министърка Христина Христова, която заяви: "Допусна се огромна ескалация на разходната част през последните години. А трябва да се търсят приходи. Трябва да отпаднат автоматичните принципи за заплатите. Ние сме в тежка ситуация".

Според Стойчев, бързи мерки са напълно възможни, тъй като само със съкращението на 5500 кухи щатове и още толкова полукухи щатове, може да се покрие 1 милиард лева от дефицита.

