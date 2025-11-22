Бюджет на бурята! Николай Василев громи сметките за 2026 година

България направи първата крачка към приемане на Бюджет 2026, след като депутатите го одобриха на първо четене. Документът обаче предизвиква силни политически и икономически спорове. Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев отправи едни от най-острите критики – с предупреждения за опасности, сравними с най-тежките години от близкото минало.

Най-лошият бюджет от „епохата Виденов“ според Николай Василев

„Не смятам, че е единствено възможният. Това е най-лошият бюджет, който съм виждал след епохата „Виденов“. Той не се подкрепя в сърцето на нито един от депутатите на мнозинството“, заяви Василев в „Денят ON AIR“. Той беше категоричен, че в Бюджет 2026 са заложени притеснителни параметри и най-вече раздути разходи, каквито страната не е виждала от десетилетия.

По думите му България традиционно е харчила около 30% от БВП, но за следващата година официалните разходи скачат до 45,8%. Прибавяйки неясните военни разходи и огромните увеличения на капитала на държавни дружества, реалното ниво може да достигне 47% от БВП. „Това е счетоводна пакост – няма да се води дефицит, но си е реално дефицит“, предупреди икономистът.

Скрит дефицит, удар по бизнеса и „анти реформи“

Според Василев дефицитът няма да бъде близо до обещаните 3%, а може да достигне „реалните“ 8% през 2025 и 2026 г. Той подчерта, че нарастването на осигурителната тежест е пряк удар по бизнеса: „Няма защо да убиваме бизнеса, който плаща всичко останало в държавата. Колкото повече натоварваме бизнеса, толкова повече той си отива.“ Той определи повишаването на данъци и осигуровки, съчетано с надуване на разходите, като „анти реформи“.

Според него публичният сектор е раздут, докато населението намалява. „Държавата харчи много, разходите хвърчат към небесата, населението намалява, размерът на публичния сектор расте. Аз по-реформатор, повече браня бюджета. Трябва да има реформаторско правителство“, посочи той.

Политическо раздаване на пари или загриженост за бъдещето?

„Този бюджет е за малък брой политици. Смятат, че като раздават пари, си уреждат следващите избори. Това не смятам, че е така“, заяви бившият вицепремиер. Той предупреди, че „не е вярно, че каквото се даде, не можело да се вземе“, припомняйки фалита от 90-те.

Василев е против и евентуално увеличение на данъка върху дивидентите. „Най-добре управляват тези, които мислят за бъдещето, това не го усещам от сегашното поколение“, добави той.

Еврозоната и „Лукойл“ – малкото похвали сред критиките

Василев все пак отчете, че управляващите заслужават признание за активната работа по присъединяването към Еврозоната и за действията относно „Лукойл“. „За мен добрият вариант е да дойде читав огромен западен инвеститор и да действа. Лошият – държавата купува. Вторият – български олигарси купуват. Ние се готвим за бурята“, обобщи той.

