Протест от А до Б! "Промяната" повика потопа

Никой няма да влезе във властта през улицата, зарече се Пеевски

Още преди да е завършил протестът на „Промяната“ пред Народното събрание в сряда, хората на Асен Василев обявиха римейк на недоволството от 2013 г. Защото на площада имало прасе, около него - гневни млади хора, а пред парламента: бял автобус, символ на „арестувани“ в НС депутати. И тогава, и сега ехтели пламенни речи, и тогава и сега звучал химнът. Този път даже във драматично изпълнение на самия Асен Василев, бивш хасковски хорист.

Приликите малко, разликите - отчетливи

Истината е, че приликите са малко, приличат на умишлено скалъпени в услуга на пърформанса и свършват дотук. Разликите са много повече. И са отчетливи.

Първата е, че събитията се случват 12 години по-късно и макар режисьорите да са познати, и партиите в парламента, и хората пред него, вече са различни. Днес всичко е дигитално – от екрана на площада, който излъчи земетресението в Бюджетна комисия, породено от побеснелия Асен Василев, до телефоните, които бяха във всяка ръка. Особено на 19-годишните „нещатни“ сътрудници на ПП-ДБ, които за разлика от журналистите бяха удобно пуснати в забранените за репортери коридори, за да провокират депутати само и единствено от ДПС-Ново начало, а Лена доволно на отмерва на пръстите си: „Ей, толкова мъничко, но ги ядосахме“.

Режисьорите се готвеха месеци

През 2013 г. хората бяха извадени на протест, организиран ад хок – за няколко часа. Сега режисьорите на „народния гняв“ се подготвяха месеци. Още от протестите в „защита на Благо“, които призоваха: „Радикализирайте се!“

Грижливо подгряха почвата с розовото прасе на площада, за да може авторът му да държи реч пред видеостените на митинга. Грижливо подбраха и белия автобус и да го напълнят с полицаи, за да може Лена с едни гърди да поведе опита за неговото прекатурване и зрелищното пукане на гумите.

Лидерите на ПП имаха толкова много време за подготовка, че успяха да подберат дори деня - единственият, в който според прогнозата за времето нямаше валежи.

Бунтът – ресурсно обезпечен

За разлика от 2013 г. сега протестът бе много по-добре ресурсно обезпечен. Пред БНБ бяха камионите с печки-гъби, които да осигурят топлина на протестиращите, там бяха и масите с бутилки минерална вода – хем за утоляване на протестната жажда, хем за оръжие срещу полицаите.

През 2013 г. на преден план бяха партиите от реформаторския блок на Костов, сега на жълтите павета командваха наследниците на Командира – Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов, пламенно подкрепяни от медиите на Иво Прокопиев.

Залпът на Борисов

Куражът на ПП дойде още с призива на Бойко Борисов към Общинската избирателна комисия да не освобождава обвинения за грандиозна корупция Благомир Коцев като кмет на Варна. Още тогава „Промяната“ записа първа победна точка. От този миг по пускането на Коцев под парична гаранция в четвъртък бе само въпрос на добре подбрано време.

Подгрявката продължи в сряда, когато Борисов, коментирайки бюджета, обяви, че щом две партии в коалицията вземат едно решение, третата няма какво да прави - подкрепя. Демек – ГЕРБ по коалиционно споразумение са длъжни да се съобразят. Това подейства като подклаждащ огън на протеста и митингът на площада даде основание на Борисов да развее бялото знаме на сутринта: „И един човек да протестира, ще се съобразя. Изтеглям бюджета!“. И то при положение, че само преди дни ребром попита работодателите какво още искат, след като им е дам всичко.

Срещата с бизнеса

Така се стигна до бърз брифинг на Росен Желязков и представители на коалицията, които подкрепиха с мълчание думите му, че тристранният диалог се възстановява. И до последвалата ключова среща на Борисов с работодатели и синдикати в централата на ГЕРБ, на която стана ясно, че са се разбрали за преработване на разчетите в хазната според исканията на всички.

Победихме, обяви ПП-ДБ, а Мартин Димитров великодушно съобщи, че опозицията е готова да помогне на властта при писането на новия бюджет.

И така тръгнаха новите разделителни линии.

Докато Борисов правеше среща с работодателите, Делян Пеевски бранеше хората. Всичко социално за хората ще бъде защитено, категоричен бе лидерът на ДПС-Ново начало.

Докато Борисов ухажваше камерите, Пеевски напрегнато замълча, докато накрая обяви: „Това, което се случи в сряда, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и ПП-ДБ. Това ли е демокрацията? Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани? Искат да връщат Народния съд ли?“

Искат ли да блокирам всеки ден парламента и да ги викам долу, попита лидерът на ДПС-Ново начало и добави, че може да блокира Народното събрание със своите симпатизанти, които не са по-малко от тези на ПП-ДБ.

Пеевски: Няма да има народен съд

"Нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват "Елате долу пред Народния съд". Няма такъв съд. Друга година е", отсече лидерът на ДПС. И се зарече: Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Ще има демокрация. Никой няма да вземе властта през улицата. Няма да има народен съд“.

Истината е, че целият протест на ПП-ДБ бе провокация не срещу кабинета, не срещу тройната коалиция, а срещу ДПС-Ново начало и Пеевски. Нито едни други депутати не бяха гонени, снимани и призовани да се явят и да отговарят пред „народния съд“ на площада. Поне нито една друга партия не съобщи за подобен тормоз от Ивайло Мирчев и „нещатните“ сътрудници на ПП.

Доказателството, че провокацията бе целенасочена срещу ДПС-Ново начало и Пеевски дойде на следващия ден, когато „Възраждане“ призова ПП да продължат протеста същата вечер, защото целта е сваляне на правителство. Тогава ПП просто свиха знамената и сложиха край на недоволството. Разбираемо, вече бяха постигнали своето.

Преопакованият бунт

А именно – никой не говори за битите полицаи, настанени в болница, нито за погромите. Никой не коментира състоянието на Асен Василев, което породи репликата на Делян Добрев: „Пихте ли си хапчетата?“. Всички обаче говорят за един полицай, който се оплезил.

Никой не коментира за разкритието на Слави Трифонов, че депутатът Пандов от ПП е посочил две жени, здравни експерти в ресорната комисия на НС, които на излизане от НС били нападнати от протестиращите. Всички говорят за закачалката. Защото целта на ПП бе протестът да се преопакова като бунт срещу кражбите и крадците. Нищо, че никой не посочи нито едно име, нито едно деяние.

Подменените факти в Уикипедия

Стигна се дори дотам, че биографията на Йордан Цонев в уикипедия бе пренаписана с обидни квалификации. Нещо, което обикновен човек никога не може да направи в информацията за себе си, защото Уикипедия иска доказателства и ги проверява с месеци.

Оттук нататък никой не знае какво ще стане с бюджетите. Както Борисов каза – нали и на Асен Василев се бавеха до март, има време. Не е ясно и дали окончателно приетите малки разчети – на НЗОК и ДОО, ще бъдат поправяни, за да падне вдигането с 2% на осигуровките за пенсия.

ПП-ДБ обаче не си дават сметка за най-голямата разлика между 2013 и 2025 г. Делян Пеевски отдавна не е митичният за тях човек, когото не виждат в парламента, а политикът с най-бързо растящ рейтинг, защото работи за хората. Търсят го за помощ всички – кметове, браншови организации, различни съсловия и граждански групи. Социолозите отдавна обявиха категоричното второ място на ДПС-Ново начало, проф. Михаил Константинов прогнозира дори първа позиция.

Което всъщност е най-големият страх на „Промяната“. Тя знае, че на нови избори ще катастрофира, затова се опитва всячески да узурпира властта сега, през улицата, на принципа: „След нас и потоп“.

Да, природният потоп дойде още на следващия ден, изпатиха си и Петрич, и Сандански. Но политическият потоп за ПП-ДБ, за соросите и техния покровител у нас - Иво Прокопиев, тепърва идва.





