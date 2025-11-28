Социалните партньори се връщат на масата за бюджета

Политическото напрежение около държавния бюджет за догодина ескалира, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска пълното му оттегляне. В отговор на кризата, премиерът Росен Желязков обяви възобновяване на преговорите между всички социални партньори, след проведен Съвет за съвместно управление.

Политическият конфликт и ултиматумът на БСП

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска бюджетът да бъде оттеглен, след като в сряда вечерта се проведе протест в центъра на София. Малко по-късно обаче от БСП се обединиха "срещу" пълното изтегляне на бюджета. Те предупредиха, че ако не могат да бъдат изпълнени социалните политики, заложени в него, ще преосмислят участието си в управлението.

Корекции и преговори с бизнеса

Синдикати и работодатели ще се срещнат с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят евентуални корекции в държавния бюджет за догодина. Пълното изтегляне на бюджета може да стане само с решение на Народното събрание, тъй като текстът е минал първо четене. Според запознати с преговорите се подготвят поправки между двете четения, така че бюджетната процедура да продължи, откъдето е стигнала.

