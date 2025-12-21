Предколедно чудо! Пуснаха риба по 5 лева

Риба по 5 лева за килограм? Не е шега.

Пуснаха я на пазара в Каварна.

Става дума за един от деликатесите в повечето югозападни страни на Европа -иларията.

Тя е пелагична риба от семейство Кефалови, предаде Нова Варна. Може да живее и в сладки, и в силно солени води. Обитава крайбрежията, заливите, лагуните и устията на реките. Теглото ѝ е средно около 800 грама, като живее не повече от 8 години.

