Предколедно чудо! Пуснаха риба по 5 лева

Иларията се появи по морето

21 дек 25 | 21:16
564
Риба по 5 лева за килограм? Не е шега.

Пуснаха я на пазара в Каварна.

Става дума за един от деликатесите в повечето югозападни страни на Европа -иларията.

Тя е пелагична риба от семейство Кефалови, предаде Нова Варна. Може да живее и в сладки, и в силно солени води. Обитава крайбрежията, заливите, лагуните и устията на реките. Теглото ѝ е средно около 800 грама, като живее не повече от 8 години.

