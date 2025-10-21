Пандизчиите в Париж в екстаз от Саркози!

Бившият президент на Франция Никола Саркози влезе в парижкия затвор "Санте", за да започне да излежава 5-годишна присъда по делото за неправомерно финансиране от Либия на предизборната си кампания.

Веднага след това неговият адвокат Кристоф Ингрейн съобщи, че подаде молба за освобождаване му. Поставянето му в затворническа килия е "срамно", добави адвокатът пред събралите се репортери пред затвора.

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора. Това важи за затворници във Франция, които са на 70 и повече години.

Бившият президент на Франция пристигна в затвора, придружен от съпругата си Карла Бруни-Саркози в 9.40 часа.

"О, добре дошли, Саркози!", "Ето го Саркози!", викаха затворниците от килията си, когато Саркози пристигна в затвора, предаде репортер на RTL.

Половин час преди това Саркози напусна дома си, където беше аплодиран от стотици негови подръжници, които скандираха "Никола, Никола".

