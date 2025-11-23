Какво показва адресът ви за енергията във вашия дом?

Нумеролозите твърдят, че номерът на къщата ви може да има собствена енергия, която влияе върху атмосферата в дома ви и дори върху живота ви. Експертът Рагхавендра Хебур обяснява как да изчислите енергията на къщата си и значението на всяко число.

Как да разберете енергийното ниво на вашия дом

За да определите вибрацията на един дом, трябва да съберете всички числа в адреса, за да получите едно - от 1 до 9.

Например къща №392: 3 + 9 + 2 = 14 = 1 + 4 = 5. Това е енергийното число.

За апартаменти се използват само цифри (например, 12B е 1 + 2 = 3). Буквите не се вземат предвид в основната нумерология.

Какво означават номерата на къщите ви?

1 – домът на новите начала, амбицията и независимостта. Подходящ за тези, които търсят кариерно развитие.

2 – енергията на любовта, хармонията и партньорството. Комфортно пространство за двойки и семейства.

3 – креативност, комуникация, вдъхновение. Идеален за творци и социално активни хора.

4 – стабилност, ред и дисциплина. Този тип дом помага за изграждането на „солидна основа“.

5 – движение, промяна, приключение. Подходящо за тези, които ценят свободата и социалната активност.

6 - Семеен уют, красота и грижа. Атмосфера, благоприятстваща семейството и творчеството.

7 – спокойствие, духовност, учене. Подходящо за тези, които търсят мир и саморазвитие.

8 – домът на богатството и успеха. Той насърчава финансите, лидерството и амбицията.

9 - състрадание, човечност и пълнота. Пространство за благотворителност и служба на другите.

Възможно ли е да се промени енергията на един дом?

Нумеролозите подчертават, че номерът на къщата създава само основна вибрация и не определя съдбата на човек. Ако енергията изглежда „не на място“, нумеролозите или специалистите по астро-васту могат да препоръчат начини за хармонизирането й – от символични корекции до енергийно балансиране на пространството.

