Фреди Меркюри на 80: 10 тайни за легендата на Queen, които малцина знаят
Звънял на котките си, почитат го с портрет
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Звънял на котките си, почитат го с портрет
Биби си отиде на 48 години
10 неща, които не знаем за мегазвездата
Излиза книга с нейната изповед
Певецът на Queen е проектирал дома си така, че да бъде "запомнящо се място"
Ограмна негова статуя е поставена с изглед към езерото Монтрьо в Швейцария
15 малко известни факта за човека, чийто глас покрива 4 октави
"Freddie Mercury: The Final Act" е за последните дни на великия музикант
Влезе в дома на Фреди Меркюри
Днес легендарният музикант щеше да е 74
Секс, наркотици и рокендрол, но и божествен талант в биографията на гениалния вокалист на "Куийн"
Роджър Тейлър и Брайън Мей засега са пас
Великият музикант зарязвал гаджето си, за да композира посред нощ
Последното желание на Меркюри беше да види още веднъж арт колекцията си, разказва бодигардът му
Господин Меркюри ме научи на оригиналност, споделя актьорът
Слушайте музика по празниците, трапезата не е най-голямото изкушение
През 1991 година великият музикант почина от СПИН
Никой от приятелите ми не може да я замени, казва певецът
Адам Ламбърт и Рами Малек ще излязат с „Куин“
Ако беше жив Фреди Меркюри, днес щеше да навърши 70. По този повод, точно на рождения ден на легендарния вокалист на "Куин", на негово име бе кръстен...