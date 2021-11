Фреди Меркюри възкръсва в нов филм

Премиерата на нов документален филм за Фреди Меркюри е планирана в дните около датата, на която великият музикант умира на 24 ноември 1991 година в имението си в Лондон, заобиколен от любимите си котки. В "Freddie Mercury: The Final Act" по BBC Two публиката ще види кадри от последния концерт в живота на фронтмена на "Queen", както и от шоуто "Five Live" на 20 април 1992 г. на стадион „Уембли“ в негова памет с участието на колегите му от групата, Лиза Стансфийлд, Деф Лепард, Джордж Майкъл.

Режисьор е Джеймс Роган, който споделя, че невероятното пътуване до последните дни на Фреди е било изумително разтърсващо. Лентата включва и нови интервюта с членовете на "Queen" Брайън Мей и Роджър Тейлър, както и със сестрата на Фреди - Кашмира Булсара, с приятелите му Анита Добсън, Дейвид Уиг, Питър Фрийстоун и други. Акцентът е и върху продължаващия проблем, свързан със СПИН.

Фреди Меркюри се появява за последно в клипа „Това са дните на нашия живот“ - в напреднал стадий на заболяването, болезнено слаб, тъй като лечението, което използва, е само във фаза на тестване.

„Фреди не обяви публично, че е болен от СПИН. Въпреки че беше експлозивен на подиума - като Боуи и Джагър, извън сцената си остана боязлив. Каза ми, че е болен от СПИН, веднага след като му поставиха диагнозата през 1987 г.

Бях съкрушен. Видях какво точно направи болестта на толкова много мои приятели, че бях наясно точно какво ще направи и с Фреди. Знаеше, че смъртта му наближава, но Фреди беше невероятно смел. Той се грижеше за външния си вид, продължи да пее на концерти с "Queen" и остана същият забавен и дълбоко щедър човек, какъвто винаги беше.

Докато Фреди се влошаваше в края на 80-те и началото на 90-те, беше твърде трудно да се понесе. Разбиваше сърцето ми, когато виждах как тази абсолютна световна звезда, е опустушавана от СПИН. Той беше толкова слаб, че не можеше да се изправи... Фреди трябваше да прекара последните си дни в собствено си легло , но това не беше той, той наистина живееше за другите“, пише Елтън Джон в мемоарите си.