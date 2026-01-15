Почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри е починала на 48-годишна възраст след дълга битка с рядко онкологично заболяване, съобщи семейството ѝ. Жената, известна само с прякора „Биби“, е издъхнала спокойно, оставяйки след себе си двама синове на девет и седем години, съобщава "Daily mail".

Информацията бе оповестена от съпруга ѝ Томас, който съобщи пред британските медии, че Биби е загубила битката с хордома – рядък рак на гръбначния стълб. Пепелта ѝ е била разпръсната над Алпите. „Би вече е със своя обичан и грижовен баща в по-добрия свят“, казва той.

Съществуването на тайната дъщеря на фронтмена на "Queen" стана публично известно миналото лято с излизането на книгата "Love, Freddie" на авторката Лесли Ан Джоунс. Според нея Меркюри е наричал дъщеря си „моето съкровище“, „малкото ми жабче“, а също и „Биби“. По думите ѝ песни като "Bijou" и "Don’t Try So Hard" са написани именно за нея.

Лесли Ан Джоунс твърди, че Фреди Меркюри е станал баща през 1976 г. след връзка с омъжена жена и е пазил детето в пълна тайна до смъртта си през 1991 г. Авторката заявява, че разполага с ДНК доказателства, които потвърждават родствената връзка.

„Съкрушена съм от загубата на тази жена, която се превърна в мой близък приятел. В края на живота си за нея беше важно само едно – истината за Фреди да бъде разказана“, споделя Джоунс. По думите ѝ Биби е била тежко болна през четирите години, в които са работили заедно по книгата, но е поставяла мисията си над собственото си здраве.

Книгата разкрива, че Меркюри е дал на дъщеря си 17 тома лични дневници малко преди смъртта си от бронхиална пневмония, причинена от СПИН. Тя е следяла турнетата на "Queen" по целия свят и е присъствала на негови концерти, без да бъде разпозната.

Преди излизането на книгата бившата годеница на Фреди Меркюри – Мери Остин – заяви, че би била „шокирана“, да узнае, че певецът има дъщеря, като отрече той да е водил дневници или записки. Това съкрушило Биби.

Семейството сега обмисля публикуването на някои нейни снимки, включително на нея с Фреди.

Джоунс добави, че Би никога не е искала да разкрие публично самоличността си, защото е лекар и рискува да сложи край на кариерата си и да компрометира пациентите си.

В последните месеци от живота си Биби, заедно със съпруга си и двете си деца, пътува до Южна Америка и посещава Мачу Пикчу – място, което самата тя определя като своята най-голяма мечта.

