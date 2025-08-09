Тайната дъщеря на Фреди Меркюри проговори. Историята на "Б"

Жена, известна единствено като „Б“ и представяща се за дъщеря на легендарния фронтмен на Queen Фреди Меркюри, направи емоционално изявление малко преди публикуването на книга, посветена на тяхната връзка

В откровеното си изявление тя признава: „Не исках да споделям баща си с целия свят. След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него, с изопачаването на образа му и с чувството, че той вече принадлежи на всички. Аз оплаквах и скърбях за баща си, докато фенове по целия свят скърбяха за Фреди. Когато си на 15, това не е лесно.“

Три десетилетия тайна

Тя разкрива, че в продължение на три десетилетия е изграждала живота и семейството си без него, опитвайки се да запази спомена за своя „татко“ само за себе си и близките си, докато светът пренаписва историята му.

Изявлението ѝ идва, след като научила, че Мери Остин – дългогодишна приятелка и бивша годеница на Меркюри, която наследи голяма част от богатството му – твърди, че не е знаела за нейното съществуване. Според публикация в неделен британски вестник, Остин е изразила съмнения относно историята на "Б".

Защо Мери Остин мълча?

„Съкрушена съм от предполагаемата ѝ реакция. В продължение на 34 години истината за живота на Фреди беше изопачавана, но тя мълчеше – с изключение на коментара си за филма "Бохемска рапсодия", който нарече ‘художествена интерпретация’“, казва "Б".

Историята ѝ ще бъде публикувана в септемврийското издание на книгата Love, Freddie от утвърдената музикална биографка Лесли-Ан Джоунс. Авторката твърди, че сюжетът се базира изцяло на разказа на "Б" и на 17 ръкописни дневника, които Меркюри ѝ подарил три седмици преди смъртта си.

Писмото на "Б"

В първата глава е включено и ръкописно писмо от "Б", в което се казва: „Фреди Меркюри беше и е моят баща. Имахме близка и любяща връзка от деня, в който се родих, до последните 15 години от живота му. Той ме обожаваше и ми беше отдаден. Обстоятелствата около раждането ми може да изглеждат необичайни, но това никога не намали любовта и грижата му към мен.“

Freddie Mercury's 'secret' daughter speaks out for the first time ahead of publication of bombshell book, saying: 'I didn't want to share my Dad with the whole world' https://t.co/4x2geMDIvz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 8, 2025

Критата истина

Според книгата "Б" е зачената през 1976 г. след кратка връзка на Меркюри със съпругата на негов близък приятел – година след успеха на "Бохемска рапсодия". Въпреки че милиони фенове възприемат певеца като икона на ЛГБТ общността, той е имал и сериозни връзки с жени, включително с Мери Остин, с която е живял и бил сгоден, преди да признае, че е гей.

