Дженифър Лопес и синът на Тръмп на милиардерска сватба /СНИМКИ/

Индия вече трети ден празнува сватбата на Нетра Мантена, дъщеря на Рама Раджу Мантена, главен изпълнителен директор на фармацевтичната компания Ingenus Pharmaceuticals. Тя се омъжва за технологичния предприемач Вамси Гадираджу.

Тържествата се проведоха в индийския град Удайпур, на различни места и в съответствие с всички традиции. Задължителна беше вечерта на мехенди - традиционен ритуал преди сватбата, при който булката се украсява с къна. Естествено, всеки ден беше съпроводен от музика, танци и дори акробатични изпълнения: местни звезди и Cirque du Soleil се изявиха за гостите.

Днес, в последния и най-важен ден от тържествата, Дженифър Лопес и Джъстин Бийбър ще изнесат своя сет за младоженците. Дженифър вече е репетирала номера си. Освен това, сватбените организатори публикуваха скорошни нейни снимки, на които певицата е облечена в сари.

Много високопоставени лица от цял ​​свят дойдоха да поздравят дъщерята на фармацевтичния милиардер. Сред тях бе и синът на Доналд Тръмп (Доналд-младши) и приятелката му Бетина Андерсън.

