Какво се случва с Брус Уилис? Извънредно от дъщеря му

Най-голямата дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур проговори за състоянието на 70-годишния си баща, на когото преди няколко години беше поставена диагноза деменция. В Instagram Румър призна, че мегазвездата вече не винаги я разпознава.

„Толкова съм благодарна, че когато отида до него и го прегърна, независимо дали ме разпознава или не, той все още чувства любовта ми и аз чувствам неговата в замяна. Все още виждам искра в него и ценя всяка минута, която съм с него. Просто съм благодарна, че мога да бъда с него, да усетя любовта му и да му дам моята“, каза тя.

36-годишната Румър казва, че разговорите за състоянието на баща ѝ винаги предизвикват вътрешен конфликт: хората очакват прост, оптимистичен отговор, но подобни термини не описват болестта му: „Той е добре, ако говорим за някой с фронтотемпорална деменция. Единственият начин да отговоря на този въпрос е да кажа: „Той се справя чудесно!“ Но не мисля, че тези термини обхващат каквото и да било.“

Припомняме, че освен Румър, Уилис и Мур, които се разведоха през 2000 г., имат още две дъщери Скаут и Талула, както и внучка Луета. Брус има и две деца с втората си съпруга Ема Хеминг.

През 2022 г. Брус Уилис се оттегли от актьорството поради фронтотемпорална деменция, която наруши способността му да запомня реплики. Болестта е прогресираща: актьорът вече едва говори и трудно се движи. През последните години за него се грижеха настоящата му съпруга Ема и дъщерите им, но Хеминг наскоро се премести в отделен дом с децата си. Мнозина я критикуваха за това, но Ема публично заяви , че не приема критики от хора, които не са имали подобен проблем. Мур я подкрепи . По-късно те бяха домакини на благотворителен галаконцерт в чест на Уилис.

