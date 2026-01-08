Над 1000 сигнала! НАП лови незаконно закръгляване в евро

Над 1000 сигнала за нарушения са постъпили в Национална агенция за приходите само от понеделник до вчера, като преобладаващата част от тях са за неоснователно поскъпване и неправомерно закръгляване на цени. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков пред бТВ.

Най-много сигнали има за хранителни стоки, столово хранене, междуградски транспорт и паркинги - сектори, в които потребителите най-бързо усещат ефекта от промяната на валутата.

Първите санкции вече са факт. В Бургас е наложена глоба за неправилно превалутиране на билет за градския транспорт, след като цената му е била определена на 0,89 евро вместо 0,77 евро, каквато би трябвало да е при коректно изчисление. Според НАП това е класически пример за нарушение, при което закръглянето е в ущърб на потребителя.

Нанков разкри, че още от август агенцията е влязла в големите търговски вериги и е фиксирала цените. При всяко последващо увеличение се изисква конкретно обяснение и доказателства. Минималната глоба за първо нарушение е 5000 лева, а санкцията може да достигне 100 000 лева. При повторно нарушение сумите се удвояват. „Целта ни не е да събираме глоби, а да има превенция и коректно поведение“, подчерта Нанков.

Около 10 процента от проверките до момента завършват със санкции. В началото НАП се е самосезирала и по публикации в социалните мрежи, но голяма част от тези сигнали не са се потвърдили след проверки на място. Въпреки това контролът остава засилен, а подаването на сигнали е улеснено - по телефон, по електронна поща, по пощата или на място, без задължително да се прилагат касови бележки. Достатъчно е нарушението да бъде описано, за да започне проверка.

От днес НАП и Комисията за защита на потребителите започват съвместни проверки в зимните курорти Банско, Боровец и Пампорово. Там ще се сравняват цените от миналата година с настоящите, като при разлики търговците ще трябва да доказват, че поскъпването е обосновано - например с по-висок наем или други независещи от тях разходи. Всеки търговец разполага със 5 до 7 дни да представи документи, след което следва проверка на фактите.

Контрол има и върху незаконното закръгляване нагоре, като от НАП призоваха бизнеса до 8 август – срока на действие на специалния закон - да закръглява в полза на клиентите, надолу. Постъпили са и сигнали за отказ да се приемат банкноти от 200 евро, което също подлежи на проверка, включително чрез методите на „таен клиент“.

По думите на Евгени Нанков тенденцията е нарушенията с необоснованото поскъпване постепенно да намаляват, но НАП остава в режим на засилен контрол, докато пазарът се адаптира напълно към еврото.

