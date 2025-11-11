Нови снимки на Брус Уилис. Светът се смълча

Нови снимки на мегазвездата на Холивуд Брус Уилис смълчаха света и отново приковаха вниманието към състоянието на актьора, който страда от фронтотемпоралната деменция. Това е сериозно заболяване, което засяга зоните в мозъка, свързани с поведението, речта и личността.

Брус Уилис беше заснет на разходка край океана в Лос Анджелис – сцена, която предизвика вълна от емоции сред феновете му по цял свят. 70-годишният актьор се появи в добро настроение, облечен небрежно – със сива тениска, светли панталони и синя шапка.

Присъстващите запазиха дистанция и уважение, което семейството на Уилис прие като изключително ценно. Именно заради болестта и редките му излизания на публични места, всяка поява на звездата от „Умирай трудно“ се следи с внимание.

Кого държеше за ръка Брус Уилис?

На трогателните снимки, разпространени от британския "Daily Mail", се вижда как Уилис държи ръката на личния си болногледач – човек от специализирания екип, който се грижи денонощно за него. В един момент актьорът, който вече се движи по-трудно, дори се подпря на парапет за опора. Но разходката продължи спокойно и без инциденти.

Най-трудното решение

Според медийни източници, Брус Уилис живее в отделна, едноетажна къща, оборудвана специално за нуждите му. Там е под постоянен надзор от професионален екип. Съпругата му Ема Хеминг наскоро призна, че семейството е било принудено да вземе най-тежкото решение – да осигурят 24-часова специализирана грижа.

Ден преди разходката, Деми Мур – бившата му съпруга – бе забелязана в Ню Йорк на благотворително събитие, посветено именно на него и борбата с деменцията.

Но въпреки трудностите, Уилис продължава да получава любов и подкрепа от семейството си и милиони фенове по света.

Bruce Willis Spotted Out for a Beach Stroll in Los Angeles https://t.co/XQvnMqlrzd pic.twitter.com/lumo1POxep — TMZ (@TMZ) November 7, 2025

