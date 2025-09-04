Деми Мур с извънредни думи за Брус Уилис

Деми Мур застава твърдо зад своето семейство – и това включва както бившия ѝ съпруг Брус Уилис, така и съпругата му Ема Хеминг Уилис, съобщи „Си Ен Ен“.

Актрисата години наред е говорила открито за своето „смесено семейство“ с Уилис, с когото имат три дъщери. Пред журналисти тя сподели повече за проблемите, свързани с болестта на актьора – фронтотемпорална деменция.

„Да бъда бившата съпруга, макар че семейството ни е много свързано, е особена позиция. Толкова много падна върху плещите на Ема – да се ориентира във всичко това. А най-красивото беше осъзнаването, че за хората, които се грижат за болен близък, най-важното е да се погрижат и за себе си. Ако не са добре, няма как да бъдат опора за другите“, призна Мур.

Коментарите на актрисата идват след участието на Ема Хеминг Уилис в специалното предаване на „Ей Би Си“ „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“, където тя сподели, че едно от най-трудните ѝ решения е било да премести Брус в отделна едноетажна къща, за да може да получава постоянни грижи.

По данни на клиниката „Майо“, фронтотемпоралната деменция е „общ термин за група мозъчни заболявания, засягащи челните и слепоочните дялове – зоните, отговорни за личността, поведението и езика.“

Мур, която беше омъжена за Уилис между 1987 и 2000 г., заяви, че изпитва огромно състрадание към Ема: „Никой не можеше да предвиди как ще се развият нещата. Смятам, че тя се справя майсторски – проявява и страх, и сила, и смелост, докато прокарва правилния път“.

Звездата призна, че е тежко да гледа как Брус се променя: „Трудно е да видиш човек, който е бил толкова енергичен, силен и целеустремен, да преминава в това друго състояние“.

