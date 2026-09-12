Пролетен благотворителен бал в Стара Загора в подкрепа на модернизацията на ДЦ „Св. св. Козма и Дамян“
Събитието ще се проведе на 29 април под патронажа на Община Стара Загора
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Събитието ще се проведе на 29 април под патронажа на Община Стара Загора
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