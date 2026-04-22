Балът поскъпва: Цената е като за малка сватба

Ръст на цените за празненствата на абитуриентите има тази година. Поскъпването е от роклята до посрещането на бала.

Този май месец за Ема Стоянова ще бие последния учебен звънец. С вълнение очаква своя бал, за който се подготвя от края на миналата година, а като най-голям разход отчита празненството с близките си, разказва Bulgaria ON AIR.

"Със сигурност има ръст на цените особено рокли, бижута, обувки, прически, гримове и всякакви такива неща, но най-скъпо със сигурност е празнуването на личен бал, понеже си е доста голям разход и става все по-скъпо", споделя абитуриентката.

"Нашият бюджет сега е между 5 и 8 хиляди евро, като мислим да има между 50 и 60 човека, кувертът, зависи на какво се спрем, е между 60 и 120 евро на човек", каза още Ема.

Най-важното за една абитуриентката е именно нейната бална рокля. Поскъпването там варира спрямо предпочитанията.

В салона на Анита няма да има завишение в цените за бална прическа.

"В нашия салон и при колегите корекциите ще бъдат много минимални на фона на всичко, което се случва, така че не бих казала, че ще има голямо завишение. По-скоро цените ще варират от 80 до 150 евро. Зависи от самата визия от сложността, от времето, което ще отнеме", посочи тя.

Тази година младите момичета ще заложат на по-изчистени визии за техните бални прически.

Въпреки големите разходи, родителите все пак не пестят средства по своите абитуриенти, а причината е една: щастието от специалния повод.

