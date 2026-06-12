Кметът Галина Стоянова връчи стипендии на Цариците на Розата за 2026 г.
Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера
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Срещата между бъдещите абитуриентки и градоначалника премина в приятелска атмосфера
До 8000 евро стига целия салтанат
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