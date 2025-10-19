Великолепие и благотворителност на българския бал в Лондон

Повече от 15 години пи арът и благотворител лорд Евгени Минчев прави поредица от инициативи в Лондон, свързани с благотворителността. В името на България той организира първия Мартеница бал, на който сред пищна програма с народни танци и песни обяснява смисъла на най-националния ни символ. Повече от 5000 лондончани носят мартеница, подарена от Евгени.

Две от най-стилните дами на бала - Адриана Василева /вляво/ и Пламена Динчева

Преди броени дни в престижен частен клуб лорд Минчев събра 125 души за своя Британско-български бизнес Бал. Той започна речта си на брилянтен английски с цитата на Петър Дънов, че „България ще кредитира духовно света“. Лордът каза, че това предсказание вече се случва и българският дух витае сред европейските ни съседи. Сред личните приятели на благотворителя бе боксьорът легенда Джон Конте, носител на Ордена на Британската империя. Кралският биограф лейди Колин Кембъл беше удостоена с наградата „Приятел на България“, поднесена й от Ана Михайлов.

Бизнесдамата Ана Михайлов връчи плакет „Приятел на България“ на лейди Колин Кембъл

На събитието бяха отличени още лорд Мартин Роуз, чиито приз беше връчен от Мая Игнатова. Бизнес дамата от Ямайка лейди Керъл Кофин Парсънс получи „Приятел на България“ от съдия Фозия Садик. Модната и бизнес икона на Лондон Ребека Риофрио връчи плакета на Джон Конте. Риофрио е издател на списанието на британския парламент. Пламена Динчева от Fuego effect изненада с „Приятел на България“ музиканта от „Айрън мейдън“ Тони Мур. Почетен председател на бала беше Светла Евтимова.

Ребека Риофрио поднeсe наградата „Приятел на България“ на музиканта от „Айрън мейдън“ Тони Мур

В края на вечерта, в която пяха Поли Хубавенска, Стоян Захариев и Тони Мур, бяха събрани средства за закупуване на въздушна линейка . Акордеонистът Исус Ангелов направи сензация, като изпълненията му се чуваха по цялата Exhibition road, където се намира частният клуб.

Стоян Захариев пя на вечерта, на която дойде със сина си Крис

Евгени и боксьорът легенда Джон Конте са приятели от години

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com