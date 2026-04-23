Пролетен благотворителен бал в Стара Загора в подкрепа на модернизацията на ДЦ „Св. св. Козма и Дамян“

Пролетен благотворителен бал с кауза ще се проведе в Стара Загора в подкрепа на модернизирането и обновяването на материалната база на Дневен център „Св. св. Козма и Дамян“. Инициативата се организира с подкрепата на Зонта клуб „Иринополис“ и е под патронажа на Община Стара Загора.

Към каузата на събитието се присъединява и обичаната българска изпълнителка Ирина Флорин, която ще подкрепи инициативата със специално участие в програмата. Детайли около нейното участие организаторите ще разкрият по време на самото събитие.

Благотворителният бал ще се проведе на 29 април 2026 г. от 19.00 ч. в LEON Event Hall в Стара Загора и ще събере представители на институции, бизнеса и граждани, обединени около подкрепата за социалната услуга.

Събраните средства ще бъдат изцяло насочени към модернизиране и ремонт на материалната база на Дневния център, с цел подобряване на условията за неговите потребители.

Предвидени са дарителски куверти както за присъствие на събитието, така и за подкрепа без присъствие.

Организаторите отправят покана към всички съпричастни да се включат и да подкрепят каузата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com